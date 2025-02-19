Yayaların Üst Geçit İsyanı - Son Dakika
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Yayaların Üst Geçit İsyanı

Konya'da üst geçidi kullanmayan yayalara ceza kesildi, bahaneleri ise dikkat çekici oldu.

19.02.2025 23:21
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Ceza yiyen sürücü değil yayalar oldu, bahaneleri ise pes dedirtti

Üst geçidi kullanmayan yaya, polisin 'Size bir araç çarpsa daha mı iyi' sorusuna, "Merdivenden çıkmak sorun, biz de kazaya dikkat ediyoruz" cevabı verdi

KONYA - Konya'da trafik akışının yoğun olduğu ve ölümlü kazaların yaşandığı caddede polis ekiplerince yapılan denetimlerde, yaya üst geçidini kullanmayan yayalara idari para cezası uygulandı. Cezadan kurtulmak isteyen yayaların bahaneleri ise pes dedirtti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara yönelik kaza oranlarının en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirme adına karayollarında trafiği tehlikeye düşüren yayalara yönelik çalışma yaptı. Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan denetimde, yaya üst geçidini kullanmayarak uzun süre refüjde bekleyip, akan trafikte araçların arasından yolun karşısına geçen yayaları trafik polisleri karşıladı. 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak caddeden karşıya geçen yayalara polis ekipleri tarafından, üst geçidi kullanmadıkları ve yayaların geçmesi yasak olan yerden geçtikleri için cezai işlem uygulanacağı bilgisi verilerek, 993 lira idari para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanacağını öğrenen vatandaşlar ise çeşitli bahaneler öne sürdü.

"Size bir araç çarpsa daha mı iyi" sorusuna "Biz de dikkat ediyoruz" cevabı

Caddeden karşıya geçen kadın bir yaya, "Neden üst geçidi kullanmadınız" sorusuna, "Üst geçit uzak geliyor. Oradan oraya geçene kadar sırat köprüsü gibi" cevabı verdi. Polis memurunun, "Siz refüjden geldiniz, oraya gelene kadar üst geçidi kullanabilirsiniz" demesi üzerine, "Benim iş yerim burada, biraz hızlı yazın cezayı. Bir daha köprü yapın, daha yakın olsun. Bana yakın değil köprü, merdivenden çıkmak sorun. Benim zaten belim ağrıyor" diye kendini savundu. Bunun üzerine polis memurunun "Burada size bir araç çarpsa daha mı iyi" sorusuna ise "Biz de dikkat ediyoruz. Keşke en kısa zamanda ölsem ama olmuyor" demesi ise dikkat çekti.

Kuralları ihlal eden başka bir yaya ise, "Tramvaydan indim. Ön taraftaydım, burası daha yakın olduğu için diğer tarafa dönmedim. Ne yapalım, olsun bakalım" dedi.

"Merdiveni çıkmakta zorlanıyorum"

İhlal sonrası polis ekiplerine çanta olduğu için yaya üst geçidini kullanmadığını söyleyen bir yaya da, "Çantam ağır olduğu için merdiveni çıkmakta zorlanıyorum. Boğazım da rahatsız, onun için üst geçidi kullanmadım. Çanta olmasa her gün üst geçit kullanan bir insanım" diye kendini savundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yayaların Üst Geçit İsyanı - Son Dakika

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