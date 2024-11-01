Yayaya Çarpan Kamyonet Sürücüsüne Ceza

Yayaya geçidinde kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı, kaza anı kamerada
Kamyonet sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası kesildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaya yaralanırken, kamyonet sürücüsüne yaya geçidinde yayaya yol vermemekten 3 bin 135 TL ceza uygulandı.
Kaza, dün Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa U. Y'nin kullandığı 07 ADM 467 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Karabuğa'ya çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aracın çarpmasıyla yol düşen yaralı Ramazan Karabuğa, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayı MOBESE'den izleyip, kamyonet sürücüsüne yayaya yol vermemekten dolayı 3 bin 135 TL para cezası uyguladı.
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