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Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı

Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir\'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı
27.01.2024 - 15:51,
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Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı - Son Dakika
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