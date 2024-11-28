Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davanın 9'uncu günü, tutuksuz sanık savunmalarıyla devam etti.

28.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 9'uncu gününde devam ediyor. Duruşmada Özel Güney hastanesinin sahibi tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunmasında, "Ben hiçbir cihazı almamazlık etmem. Ben vicdanlı biriyim" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 9'uncu gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleyen ve yok eden, bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmeyen ve Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işleyen tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunma yaptı.

Özel Güney hastanesinin sahibi Yurtoğlu, "Güney Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Doğum oranlarımız arttı. Doktor ihtiyacımız oldu. Doktor arayışımız oldu. Danışmanlık ücretlerine baktık. Anlaşamadık. Bir arkadaşımın önerisiyle Fırat Bey'i aradım. Kendisi hastaneye geldi. Konuştuk, birçok hastaneye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Kabul ettik ve süreç başladı. Bir süre hemşire geldi, doktor geldi, geceleri sıkıntı olunca kendileri geldi. Sıkıntılar olunca bana ulaşıldı, 'danışmanlık şirketinde sıkıntılar var, uyardık bir de siz konuşun' dedi. Ben de Fırat Bey'i görüşmek için çağırdım. Fırat Bey ile konuşmaya başladık ama başhekimi tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Başhekimimiz bağırdı, 'bir türlü ilacı izah edemiyorsun' diye. O da 'böyle bir şeyi kabul etmiyorum' dedi. Ben de 'tamam artık sizinle çalışmıyoruz' dedim. Fırat Bey daha önce, 'merak etmeyin tanıdıklarım çok. Büyükçekmece'de savcı tanıdığım var' demişti. Olağanüstü denetimde de savcı Büyükçekmece'den gelince şikayeti onun yaptığını düşündüm. Akşam kendisini aradım, 'şikayeti sen yaptın değil mi?, Savcı tanıdığın var denetimi sen yaptırdın değil mi?' diye sordum" dedi.

Yurtoğlu savunmasının devamında, "Ödemeler için Fırat Sarı hastaneye fatura kesiyordu. Ödemeyi Medisense şirketine yapıyorduk. Faturalarda çok para olmuyordu, 30-40 bin TL gibi rakamlardı. Fırat Sarı ile anlaşmayı bitirmemizin asıl nedeni ilaçlardı. SGK'nın ödemediği ilaçlardı. Medisense şirketinden gelen tüm çalışanların tazminatlarını ödeyerek işten çıkardım. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Fırat Sarı'ya öfkelenerek "Yoğun bakımı depoya çevirmişler" cümlesi sorulan sanık, "Onu sinirden söyledim. Refah bir yoğun bakımdı. Ben hiçbir cihazı almamazlık etmem. Ben vicdanlı biriyim" dedi.

Duruşma tutuksuz sanıkların savunması ile yarın devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Politika, istanbul, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.