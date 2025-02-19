Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Mahkeme salonunda gerginlik çıktı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Mahkeme salonunda gerginlik çıktı

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Kamuoyunda infial yaratan Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşması 2. günde devam ediyor. Duruşma salonunda yoklamaların alındığı esnada sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek isteyince jandarmayla engel olmak istedi. Diğer sanık avukatları olaya tepki gösterince mahkeme salonunda gerginlik yaşandı.

19.02.2025 11:03
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İstanbul'da bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması ikinci günde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Duruşmada, sanıkların yoklamalarının alındığı sırada sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları olaya tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek için müdahale ederken, duruşma tarafların yoklamaları ile devam ediyor.

Örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

"FIRAT SARI'YI GÖNDERMEK İSTEDİM"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Güney Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Ali Dirik savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Hastane sahibi tutuksuz yargılanıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmediğini HTS kayıtlarından belirleyebilirsiniz. Fırat Sarı ile tartıştım, onu göndermek isterken Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu bana engel oldu. Fırat Sarı bana, 'Sen kimsin ki?' dedi. Ona 'teyze' deriz. 'Teyzeyle konuşurum, hallederim' dedi. Ben bunlarla uğraşırken dolandırıcılıktan yargılanıyorum. Hesabıma para geçmiş mi? Görüşmelerde bir baskım olmuş mu? Müzeyyen Yurtoğlu anlaşmayı yaptığını söyledi. Başhekimin haberi bile yoktu. "

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Dirik, "Burada siyasi gücü olanlar var. Milyon dolarlık anlaşmalar dönüyor. Her şeyi anlatacağım. Milyon dolarla oynayan kendisidir. Eğer Güney Hastanesi'nde bir dolandırıcılık varsa, sorumlusu Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur." dedi.

"YURTOĞLU, SİYASİ KANALLARINI KULLANARAK MEMİŞOĞLU'NA ULAŞTI"

Ali Dirik savunmasının devamında, "Her şeyi anlatacağım. Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu siyasi kanallarını kullanarak Memişoğlu'na ulaştı. Ben hastanedeyim, telefon çaldı. Müdürüm dedi, Memişoğlu falan dedi. Anlatamayınca başhekime vereyim dedi. Ben görüştüm. HTS kayıtları var. Memişoğlu, Ayşe Müzeyyen'i aramış mı aramamış mı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Dirik, dolandırıcılığın önüne geçmek için İlçe Sağlık Müdürü Eşref Kaya'ya ulaştığını ve durumu ona ilettiğini belirtti.

"YURTOĞLU FIRAT SARI'YI KOVMAK ZORUNDA KALDI"

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar Dirik'e, "Fırat Sarı'nın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlatır mısınız? Hüseyin Günerhan ve Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile birlikte ilaç satacağını ve sizin bunu engellediğinizi söylüyorsunuz. Ama daha önce Hüseyin'in ilaç çaldığı için kovulduğunu söyleyen de sizsiniz. Bu bir çelişki değil mi?" diye sordu. Dirik ise, "Avukat Bey, Ayşe, Fırat Sarı'yı kovmak zorunda kaldı çünkü ben işi bırakacaktım. Net anlatabildim mi? İki derede bir arada kaldı" şeklinde yanıt verdi.

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Mahkeme salonunda gerginlik çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Mahkeme salonunda gerginlik çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa YALÇIN:
    Ne malum su verdiği, belki içinde başka birşey var. Belki de kaçırma planları yapılıyor. Jandarmanın harekat tarzı doğru... 26 0 Yanıtla
  • Serkan ergezer :
    ALLAH'IM BİZE ESKİ TÜRKİYE'Yİ GERİ GETİR ÖZLÜYORUZ 21 4 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Para için bebeklerin ölümüne neden oldukları yetmiyormuş gibi birde yüzsüzlük, aymazlık var.. Sanık avukatları ortamı germe ve mahkemeyi baskı altına alma niyetindeler. Her duruşma tartışma çıkarmakta. 13 0 Yanıtla
  • Tahir Ekrem ALTIN:
    alayına 20 şer kez ağırlaştırılmış müebbet 1 0 Yanıtla
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