Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşmada 3. gün başladı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşmada 3. gün başladı

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Kamuoyunda infial yaratan Yenidoğan Çetesi davasının 3'üncü duruşması 3'üncü günde devam ediyor. 46 sanığın yargılandığı ve Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma başladı.

20.02.2025 11:14
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İstanbul'da bebek acil hastaları anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasının 3'üncü duruşması 3'üncü günde devam ediyor. Çete yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşma sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

3 YIL MESLEKTEN MEN CEZASI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan davasında yargılanan doktor, hemşire ve teknikerler 3 yıl meslekten men edildi. En üst sınırdan verilen ceza 34 kişiye tebliğ edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı'nın 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir'in ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşmada 3. gün başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşmada 3. gün başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kont Almasi:
    3 yıl mı..yani bu caniler 3 yıl sonra tekrar sağlık sektöründe olacaklar öyle mi... burası Türkiye... şaşırdık mı... HAYIR.. 4 0 Yanıtla
  • Soner Yildirim:
    3 Yıl sonra bebek katletmeye devam edecekler, ve birilerinin cebi dolacak yine. Adalet diye bir şey kalmadı memlekette. 3 0 Yanıtla
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