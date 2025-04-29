Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da bebeklerin hastaneye sevkinde haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin duruşması sürüyor.

29.04.2025 17:09
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 6'ıncı gününde devam edildi. Duruşmada sanık avukatları savunma yaparken, davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 6'ıncı gününde, tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı.

Sanıkların 112 personelleri ile aralarında geçen ses kayıtları dinlendi

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatının talebi üzerine yenidoğan yoğun bakımında görevli sağlık personelleri ile 112 acil servis personelleri arasında geçen telefon görüşmelerine dair ses kayıtları dinlendi. Dinlenen ses kayıtlarında, Beylikdüzü Medilife Hastanesi ile 112 acil servis personelinin Opara bebek ile Doktor Şeyhmus Çelik'in 112 acil servis personelinin Serdarova bebeğin sevki için aralarında geçen konuşmalar da yer aldı.

"Burada bebeği kim öldürdü, kim yaşatmaya çalıştı çok açık ve net bellidir"

Savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, "Mustafa Kemal Zengin, kabul etmeyeceğimiz şekilde savuma yaparak burada bulunan insanlara hakaretlerde bulundu. Bu dosyadaki tüm sanıkların mal varlığına el konuldu. Vefat eden müvekkilim İlker Gönen'in evlendiği zaman eşinin ailesinin aldığı eve 'suç geliriyle elde edilen mal varlığı' gerekçesiyle el konuldu. Her bebekle ilgili yalan yanlış iddialar ortaya atıldı. Hastaneler bebekleri öldürdü deniyor. Beylikdüzü Medilife Hastanesi ve Fırat Sarı, sevk olan bebeklere yer arıyor ama 112 yer bulamadığı için sevk sağlanamıyor. Soruşturma savcısı, bebeklerin sevk edilmediği için öldüğünü söylüyor yazdığı iddianamede ama ses kayıtlarında dinledik bebekler sevk edilmek için çırpınmış doktorlar ama sevk işlemi yapılmamış. Burada bebeği kim öldürdü, kim yaşatmaya çalıştı çok açık ve net bellidir" diye konuştu.

Savunma yapan tutuklu sanık Renas Kılıç'ın avukatı, "Müvekkilim sürekli mağdur olmaktadır. Hem işinden hem hemşirelik mesleğinden olmuştur. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. SGK'nın zararını gidermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek

Duruşma, alınan avukat savunmalarının ardından yarın saat 10.00'a ertelendi. Öte yandan, yarın görülecek olan duruşmada, ara kararın açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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