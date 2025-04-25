Yenidoğan Çetesi’nin Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi’nin Duruşması Devam Ediyor

İstanbul'da bebek ölümlerine yol açan çetenin yargılanması sürerken, sanıklar savunma yaptı.

25.04.2025 18:20
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Fırat Sarı, "Ben 15-20 bin arası yoğun bakım hastasına baktım. Benim ölüm oranım yüzde 1 civarı. Kimse bunları görmüyor" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 4'üncü gününde, suç örgütü lideri Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

"Savcıya karşı tutumum çok yanlıştı kabul ediyorum"

Savcıyı makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin, "Burada bulunan kimseyi tanımıyorum. Savcıya karşı tutumum çok yanlıştı kabul ediyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı ise savunmasında, "İhmali davranışla kasten öldürmeden yargılanıyorum. Ben sanki şırıngadan zehir çekmişim gibi. Ben çocuğa ilaç tedavisi uyguladım. Ben en başından beri ne biliyorsam her şeyi anlattım. Birkaç tane ilaç aldım dışarda sattım evet. Fırat Sarı'ya karşı benim ettiğim küfür mesajlarımda duruyor. Bildiğim her şeyi anlattım. 1 yıldır ben neden hala tutukluyum? Bazen keşke söylemese miydim her şeyi diyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada sanık yakınları arasında tartışma

Öte yandan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel savunma yaptığı sırada seyirciler arasında tartışma yaşandı. Toptemel'in yakını ile sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın yakını olduğu öne sürülen kişiler arasında yaşanan küfürlü ve sözlü tartışmanın ardından taraflar polis eşliğinde salondan çıkarıldı.

Örgüt lideri Sarı "15-20 bin arası yoğun bakım hastasına baktım ölüm oranım yüzde 1 civarı"

Örgüt lideri Fırat Sarı ise savunmasında, "Ben başından beri ne söylediysem arkasındayım. Sosyo ekonomik imkanları yetersiz kişilerin doğumlarını yapıyorduk, sevklerini yapıyorduk. Buradaki arkadaşlarım başarılı birer sağlık çalışanı. Sayelerinde birçok bebek kurtuldu, her ne kadar bebek katili olmakla suçlansalar da. Bütün bu iddianame, bütün bu klasörlerin temeli 4-5 tane gazetede geçen şeyler. Tıp yüksek bir bilim. İnsanlar anlar mı anlamaz. Ama kendine göre yorumlar. İnsanlar hemen etiketi yapıştırıyor. Ben 15-20 bin arası yoğun bakım hastasına baktım. Benim ölüm oranım yüzde 1 civarı. Kimse bunları görmüyor. Ben Mustafa Kemal Zengin'i tanımıyorum. Savcıya neden gittiğini bilmiyorum ve anlamak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Herkes bu dosya hakkında her istediğini konuştuğu için algı oluştu"

Sanık Sarı savunmasının devamında, "Medya her şeyi iddia ederse ne olur? Bu baskıya doktor arkadaşım İlker Gönen dayanamadı intihar etti. Medyanın, kamuoyunun arzusu var bu dosyaya karşı. Herkes bu dosya hakkında her istediğini konuştuğu için korkunç bir algı oluştu. Pasif ötenazi derseniz trajedi başlar. Bu yüzden bu mahkemenin ara karar gibi bir şey verip medyayı durdurması gerekiyor. Kasıtlı yanlış yönlendirilmiş bir algı var. 2024'ten sonra bize yapılan operasyondan sonra Türkiye'de bebek ölümleri arttı. Bu iş sevgi olmadan yapılacak bir iş değil. Tapelerin incelenmesi lazım. Bizim de emin olmamız lazım tapelerin doğruluğundan. Tıbbı terminoloji alan bir çevirmen yoksa bu bir sorun. Tapeler oluşturulurken bize yarar şeyler tape kayıtlarına yansımamış. Bu kayıtların bize verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma sanık avukatlarının savunmaları ile devam edilmek üzere 28 Nisan saat 10.00'a ertelendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi’nin Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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