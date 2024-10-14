Yenidoğan Çetesi Tutuklandı

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İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL