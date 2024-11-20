Yenidoğan Çetesi Üyesinden Savunma - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Üyesinden Savunma

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Mahkemede, sanık doktorların notlarını kullandığını savundu. Dava devam ediyor.

20.11.2024 21:22
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Yenidoğan Çetesi üyesi savunma yaptı: "Doktorlar da bizim notlarımızdan faydalanarak epikriz yazıyorlardı"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine üçüncü gününde devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan Mehmet Halis Başli, "Doktorlar da bizim notlarımızdan faydalanarak epikriz yazıyorlardı" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi liderleri ve üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Halis Başli, savunma yaptı.

"Doktorlar da bizim notlarımızdan faydalanarak epikriz yazıyorlardı"

Başli savunmasında, Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, sonra da TRG Hospitalist Hastanesi'nde çalıştım. Reyap Hastanesi'nde 2019-2020 yılı arasında çalıştım. Hastanenin yoğun bakım işletme ücretini SGK ödüyordu. Ben de hastaneden yoğun bakım işletmesi ile maaş alıyordum. Dosyanın epikriz yazması için doktorun olması gerekiyor. Coursof ile bilgim yok. Sadece doktorlar bu ilaçların alınmasına karar verirler, alım satım işlemi ile alakalı bilgim yok maalesef. WhatsApp'ta Fırat Sarı ile aramda bir görüşmem olmamıştır" dedi.

Hesap hareketlerine ilişkin konuşan sanık Başli, "İşletmeden maaş ödemesi alırdı, ek ödemeler ise fazla çalışmasının karşılığı olarak ödenirdi. Hastaların şekerini, tansiyonunu, beslenmesini biz gün içinde yazarız. Doktorlar da bizim notlarımızdan faydalanarak epikriz yazıyorlardı" diye konuştu.

Alınan savunmaların ardından duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.

Yenidoğan Çetesi Üyesinden Savunma
Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Üyesinden Savunma - Son Dakika

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