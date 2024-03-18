Yenikapı Miting Alanı\'nda Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı

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Yenikapı Miting Alanı'nda dün düzenlenen nevruz programında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda dün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 şahıs ve sosyal medya hesabında Öcalan posteri yayınladıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi: "17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18 Mart'ta çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."