Yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina yandaki az hasarlı binanın üzerine devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina yandaki az hasarlı binanın üzerine devrildi

Geniş Video İzle

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina, yıkım esnasında yan tarafında bulunan az hasarlı binanın üzerine devrildi. Yıkım sırasında orta hasarlı binada hasar oluşurken, vatandaşlar deprem korkusunu bir kez daha yaşadı.

04.07.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde 6 katlı binanın yıkımı için bina sakinleri bir firmayla anlaştı ve yıkım için çalışmalar başladı. Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında iş makinesinin darbesiyle yıkılan 6 katlı bina, yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi. 6 katlı binanın devrilme esnasında etrafı toz bulutları kaplarken vatandaşlar panik oldu. 6 katlı binanın yan tarafa devrilmesi sırasında yaralanan kimse olmazken orta hasarlı binada hasar oluştu. Yıkım esnasında meydana gelen sesle birlikte vatandaşlar deprem korkusunu bir daha yaşadı.

Az hasarlı binalarını düzeltmeye çalışırken adeta ikinci depremi yaşadılar

"AZ HASARLI BİNAMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞIRKEN İKİNCİ BİR DEPREM YAŞADIK"

Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, "Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Bu bina yan tarafa, insanların veya araçların üzerlerine düşebilirdi. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Deprem, Defne, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina yandaki az hasarlı binanın üzerine devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
08:12 Bir sigara grubuna 10 TL zam En ucuzu 67 lira oldu Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:17 Rüştü Onur Atilla’dan “Boşanmayı ben istemedim“ diyen eski eşine cevap gecikmedi Rüştü Onur Atilla'dan "Boşanmayı ben istemedim" diyen eski eşine cevap gecikmedi
07:52 Doğukan Güngör ’le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil Doğukan Güngör 'le sarmaş dolaş görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu: Bu saatten sonra kendisi arkadaşım bile değil
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:38 İşte başvuru tarihleri Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi İşte başvuru tarihleri! Öğretmenlere ikinci kez nakil imkanı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 09:40:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina yandaki az hasarlı binanın üzerine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement