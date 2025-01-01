Yılbaşı gecesi cinayet: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi cinayet: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Serdivan'da yılbaşı gecesi çıkan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Bakır Şahan Saçaklı hayatını kaybetti.

01.01.2025 16:42
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Yılbaşı gecesi cinayete kurban gitmişti: 20 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun 17 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kargaşa esnasında A.O.G.'nin iki kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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