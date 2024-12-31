Yılbaşı Öncesi Alkollü İşletmelere Denetim - Son Dakika
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Yılbaşı Öncesi Alkollü İşletmelere Denetim

Yılbaşı Öncesi Alkollü İşletmelere Denetim

Yunusemre ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü lokanta ve alkol satışı yapan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. İki işletmeye cezai işlem uygulandı.

31.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü lokanta ve alkol satışı yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçede bulunan birçok işyeri denetlenirken iki işletmeye cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve genel düzenin sağlanması adına yılbaşı öncesi denetim başlattı. Alkollü restoran ve alkol satışı yapılan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde vatandaşların sağlığı ile ilgili konular için uyarılar yapıldı ve önlemler alındı. Denetimler kapsamında işletmelerin işyeri açma ruhsatları, fiyat etiketleri, iş yeri genel temizliği, kasa-raf fiyat uyumu, son kullanma tarihi, işgal, genel tertip ve düzen gibi konulara dikkat edildi. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan denetimler sonucu iki işyerine cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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