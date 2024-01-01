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Yılbaşında bin 868 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Yılbaşında bin 868 kişi sorgulandı

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş uygulaması yaparak 2 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 40 kilogram tütün ele geçirdi. 491 araç sorgulanırken, bin 868 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Yapılan GBT sonucunda aranması olan bir kişi yakalanırken, 4 bakaya şahıs tespit edildi. Ayrıca, alkollü araç kullanan 5 sürücünün belgelerine el konuldu.

01.01.2024 - 13:39,  Güncelleme: 13:42
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Yılbaşında bin 868 kişi sorgulandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Vatandaşların 2024 yılına huzur ve güven içerisinde girebilmeleri adına polis ekipleri, kalabalık mekanlar ile şehrin tenha olan bölgelerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yılbaşı dolayısıyla çıkması muhtemel olayları önlemek ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 2 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 40 kilogram tütün ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda 491 araç sorgulanırken, bin 868 kişiye de GBT sorgusu yapıldı. Yapılan GBT sonrası aranması olan bir kişi de yakalanırken, 4 bakaya şahıs tespit edildi. Uygulamalarda alkollü araç kullandığı belirlenen 5 sürücünün de belgesine el konuldu.

Silah sesleri susmadı

Öte yandan Çerkezköy'de 2024'e girildiği andan itibaren mahallerden tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah sesleri yükseldi. Çok sayıda Çerkezköylü silahlılarını ateşleyerek yeni yılın gelişini kutladı. Güvenlik güçlerinin her yıl yaşanan silahlı kutlamaların tekrarlanmaması için aldığı önlemlere rağmen saatler 00.00'ı göstermesiyle birlikte ilçeden silah sesleri duyulmaya başlandı. Yeni yıla silahla havaya ateş açarak girenler de emniyet güçlerince tespit edilerek ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldüler.

Suç ve suçlulara göz açtırılmayacak

Polis ekiplerini uygulama noktasında ziyaret eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, vatandaşların 2024 yılına huzur ve güven içerisinde girebilmeleri adına polis ekipleri, kalabalık mekanlar ile şehrin tenha olan bölgelerinde uygulamalar gerçekleştirdiğini kaydetti. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da suç ve suçlulara hiçbir şekilde göz açtırılmayacağını vurgulayan Vatanel, vatandaşların güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ekiplerin 24 saat görev başında olduklarını ifade etti.

Yılbaşında bin 868 kişi sorgulandı
Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Yılbaşı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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