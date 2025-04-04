Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup kavga ettiler - Son Dakika
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Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup kavga ettiler

Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup kavga ettiler

Elazığ'da gece saatlerinde "Yol verme" tartışması nedeniyle iki sürücü araçlarını durdurup dakikalarda birbirlerini yumrukladı.

04.04.2025 10:04
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Elazığ'da gece saatlerinde "Yol verme" tartışması nedeniyle iki sürücü araçlarını durdurup dakikalarda birbirlerini yumrukladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki iki sürücü arasında 'Yol verme' tartışması çıktı. Daha sonra araçlarını trafikte durduran iki sürücü dakikalarda kavga etti. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup kavga ettiler - Son Dakika

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