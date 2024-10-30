Yolcu Otobüsünde Yangın Paniği

3.Sayfa

Yolcu otobüsünde yangın: Yanan otobüsü benzinliğe çekti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şehrin girişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayınca, sürücü aracı bir benzinliğe çekerek yangına müdahale için itfaiyeye haber verdi.

Eskişehir'den çıkıp Çanakkale üzerinden İstanbul'a gittiği öğrenilen Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldiği sırada seyir halindeyken motor bölümünden yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, rampalı ve yokuş aşağı yolu bitirdikten sonra güvenli bir noktada durmak amacıyla otobüsü şehrin girişindeki bir benzinliğe çekerek itfaiyeye haber verdi.

Facia yaşanmadan söndürüldü

Daha sonra otobüste bulunan 13 yolcu hızlıca tahliye edildi ve yangına müdahale edilmeye başlandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalesi sonucu otobüste çıkan yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması yapılırken muhtemel bir faciada önlenmiş oldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.