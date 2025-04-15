Yolda Tartışma Kanlı Bitti

Ramazan Demirci:

Herkes horoz olmuş, bi artislik bi artislik, ne oldu, madalyamı taktılar? Oğlum akıllı olun akıllı, bir anlık öfkesine hakim olamayanlarla dolu tüm hapishaneler. Sabırlı olun, karşınızda yahudi yok, zaten Yahudi olsa inanınki sesiniz çıkmaz, birde özür dilersiniz, saygı gösterirsiniz, yazık yazık, bu trafiktekilerde sizin bir kardeşiniz, ne bu öfke, ne bu kin, sanki mamuslarına dolanmışlar. Allah hepimize de ıslâh etsin.