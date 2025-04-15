Yolda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Yolda Tartışma Kanlı Bitti

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İstanbul'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü, diğerine saldırdı. O anlar kamerada.

15.04.2025 23:12
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İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda "yol verme" meselesi yüzünden tartışan iki sürücüden biri aracından inerek diğer sürücüye saldırdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARABANIN CAMINDA YUMRUKLADI

Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı. Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERALARDA

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Yolda Tartışma Kanlı Bitti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ramazan Demirci:
    Herkes horoz olmuş, bi artislik bi artislik, ne oldu, madalyamı taktılar? Oğlum akıllı olun akıllı, bir anlık öfkesine hakim olamayanlarla dolu tüm hapishaneler. Sabırlı olun, karşınızda yahudi yok, zaten Yahudi olsa inanınki sesiniz çıkmaz, birde özür dilersiniz, saygı gösterirsiniz, yazık yazık, bu trafiktekilerde sizin bir kardeşiniz, ne bu öfke, ne bu kin, sanki mamuslarına dolanmışlar. Allah hepimize de ıslâh etsin. 70 1 Yanıtla
  • Serkan ergezer :
    AKP ülkesi normal dir bu gidişat güçlü Türkiye Yeni Türkiye dedikleri bu olsa gerek 10 16 Yanıtla
  • Atalay k:
    Erkekligini kodeste ispat edersin artık :))) 8 0 Yanıtla
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