Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdi - Son Dakika
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdi

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak tütün satışına operasyon düzenledi. Adreste 3 bin 500 makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi; şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüOperasyonGüvenlik3. SayfaMakaronYozgatGüncelSon Dakika

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