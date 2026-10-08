Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak tütün satışına operasyon düzenledi. Adreste 3 bin 500 makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi; şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.
Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA
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