Yozgat Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün operasyonunda 3 bin 500 makaron ele geçirdi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak ürünlerin satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve tütün harmanlama makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.