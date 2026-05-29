Yozgat\'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda 3 yaşındaki kız çocuğu Aybüke İnce'nin kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Konuyla ilgili olarak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, kayıp çocuğun sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - YOZGAT