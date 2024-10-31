Yunus Timleri'nden Silah Operasyonu

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Yunus timleri ruhsatsız silaha geçit vermiyor: 50 silah yakalandı

Bursa'da magandalık olayları neredeyse bitme noktasına geldi, Yunus timleri ruhsatsız silah taşıyan ve aranan 68 kişiyi gözaltına aldı

BURSA - Bursa'da ruhsatsız silahlarla rastgele ateş açma olayları bitme noktasına geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri'nden konuşlu özel maganda timi kuruldu. Motosikletli polisler kentin farklı noktalarında 'huzur' operasyonları yapıyor. Ekipler 15 günde yaklaşık 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 68 kişi ise yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçiren ekipler vatandaşların takdirini topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polislerince kent merkezinin farklı bölgelerinde 'huzur' uygulamaları devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler 15 günde 50 ruhsatsız silah ele geçirirken, uygulamada, yaklaşık 6 bin kişi sorgulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda arama yapılan noktalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.