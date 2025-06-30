Zeytinburnu\'nda Hurdalıkta Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda içerisinde hurdalık eşyaların bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görünürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Site Yolu Sokak üzerinde hurdalık eşyaların bulunduğu boş bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen yoğun duman, çevredeki binaların yanı sıra komşu ilçelerden de görüldü. Arsanın çevresindeki iş yerlerine oldukça yakın olması, alevlerin sıçraması ihtimaline karşı panik oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL