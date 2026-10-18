Zonguldak Ereğli\'de apartman çatısındaki baz istasyonu rüzgar nedeniyle yıkıldı

Zonguldak Ereğli'de apartman çatısındaki baz istasyonu rüzgar nedeniyle yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Orta Cami mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle apartman çatısındaki baz istasyonu yıkıldı. Büyük gürültüyle yaşanan olay çevrede paniğe yol açarken durum 112'ye bildirildi ve yetkililerin gelmesi bekleniyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatı katında bulunan baz istasyonu yıkıldı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay, çevrede paniğe neden oldu.
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Orta Cami mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatı katında bulunan baz istasyonu yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yaşanan olayın ardından çevrede panik yaşanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine yetkililerin gelmesi ve müdahalede bulunması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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