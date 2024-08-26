Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde orman yangını çıktı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi. Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.

Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı. - ZONGULDAK