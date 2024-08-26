Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde orman yangını çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi. Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.
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