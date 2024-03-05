Zonguldak\'ta Polis Memurlarını Tehdit Eden Müdür Yardımcısı Görevinden Uzaklaştırıldı

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Zonguldak'ta polis memurlarını "Sizi Hakkari'ye sürdürürüm" diye tehditlerde bulunup market görevlisine de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be" diye hakarette bulunan Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D. görevinden uzaklaştırıldı.

Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur D., önceki gün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde babası K.D. ile bir zincir marketin kasiyeri Ö.B. arasında çıkan tartışma üzerine olay yerine çağrılan polis memurlarına "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diye tehditlerde bulundu.

Bu sırada market çalışanı Ö.B.'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be" diye hakaretlerde bulunan Onur D. sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Şüpheli Onur D. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kozlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturmada Onur D.'ye görevinden uzaklaştırma kararı verildi. İdari soruşturma devam ederken Onur D.'nin üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, disiplin kurulu aldığı ihraç kararının onaylanması için genel merkeze iletti.

Onur D.'nin ifadesinde şeker hastası olduğu ve bir anlık sinirle söz konusu cümleleri sarf ettiği, market çalışanı Ö.B.'den de özür dilediği öğrenildi. Ö.B.'nin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK