Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Fatma Cin temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi.
İddiaya göre Fatma Cin isimli kadın temizlik yaptığı sırada ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Bir anda kanlar içinde kalan Fatma Cin isimli kadın için sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cin'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Temizlik Yaparken 5 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?