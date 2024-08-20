Zonguldak'ta Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Emekli Öğretmenin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Zonguldak'ta geçen Mayıs ayında yük treninin çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu 89 yaşındaki emekli öğretmen Şükran Bayhan'ın öldüğü kazaya ilişkin trenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bayhan'ın oğlu Cankut Bayhan, "Görürseniz haber verin" dediği makinistin ifadesinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istedi.

Geçen 8 Mayıs günü Kilimli ilçesine bağlı sahil yolunda yük taşıyan tren, tren raylarında dengesini kaybederek yere yığılan demans hastası 89 yaşındaki emekli öğretmen Şükran Bayhan'a çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, trenin altında 10 metre sürüklenen Bayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Makinist O.M. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O.M. hakkında ise taksirle ölüme neden olma suçundan soruşturma başlatıldı.

Yük treninin çarptığı trenin kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dengesini kaybedip yere düşen Bayhan'ın üzerinden geçen trenin makinisti ve şefinin panik yaşaması görüntülere yansıdı. Annesinin 06.41'de evden ayrıldığını ve evin önüne kurdukları kamera sisteminin kendisine alarm bildirmesiyle durumu fark edip aramaya çıktığını anlatan oğlu Cankut Bayhan şöyle dedi:

"Kazada hayatını kaybedene kadar bu tren yolu üstünde 3 saat 25 dakikalık bir zaman geçirmiş. Saat 08.00-08.20 aralığında buradan geçen tek vagonluk bir kontrol bakım ünitesi var. Şahitlerden aldığımız duyumlara göre, buradan geçen makinistin annemi gördüğü, 'Ben de onu oralarda oyalanırken gördüm. Benden de son anda sıyırdı' şeklinde beyanları olduğunu öğrendik. Kazaya sebep olan makinistin ise başka bir beyanı var. 'Benden önceki tren durabilmiş. Onun fren tertibatı benimki gibi değil. Ben aynı şekilde duramadım' şeklinde kendi durumunu anlatırken daha önce annemi görüp yavaşlayabilen, annemin rayda ilerlerken kaçabilmesi için ona müsaade eden ama neticesinde onu gören ve haber vermeyen bir başka tren olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz."

Annesini aramaya çıktığında İnağzı durağında Kilimli istikametine gidecek olan trenin makinistine eşkal bildirdiğini anlatan Bayhan, "Süreç bu rayların üzerinde geçti. Birden çok trenin, zaten iki tanesinin ifadesi mevcut. Ben daha fazlasının gördüğünü düşünüyorum. Kameraları inceleyip İnağzı durağında beklerken Zonguldak'tan 9.25'te hareket edip İnağzı durağına 9.35'te ulaşan yolcu treninin makinistine hattın devam edeceği istikametinde annemin bulunabileceği bilgisini ve eşkalini verdim. Kendisi bana 'tamam görürsek haber veririz' dediği için ben de tünele girip bu mıntıkaya bakmadım. Fiziki koşullar başka bir yerde bulunmasına imkan vermiyor. Keşke böyle olmasaydı" diye devam etti.

Bayhan, "10.12'de hayatını kaybetmiş bir insanın 9.35'te bu hat üzerinde görülmemiş olması imkansız. Hattı terk edebilecek başka bir alan yok. 'Haber veririz' demesi ve annemin kaçınılmaz olarak burada bulunması düşünüldüğünde bir haber vermeme durumu maalesef aşikar olduğu ve görülmüş olmasının da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. En azından gerçeğin ne olduğunun anlaşılması için ifadesinin alınması gerekir. Aynı zamanda da gerçeğin anlaşılması için trenin kamerası var" şeklinde sözlerine devam etti.

Kazadan önce Şükran Bayhan'ı raylarda gördüğü öğrenilen yolcu treninin makinisti D.K.'nin ifadesinde "Bölgeden geçerken tahmini 200 metre uzakta bir şahsın demir yoluna yakın olduğunu fark ettim. Hemen frenleme yaparak ikaz sirenini çaldım. Demir yolu hattının dışına doğru çıktı. Biz de yolumuza devam ettik. Şahsın güzergah üzerinde bulunan bahçelerde çalıştığını düşündük" şeklinde konuştu.

Yaşlı kadının ölümüne sebep olan yük treninin makinisti O.M.'nin de ifadesinde "63 kilometre hızla tünelden geçiyorduk. Tren şefim ile birlikte tren yolunun kenarında bekleyen bir kadın olduğunu fark ettik. Frenleme yaparak ikaz sirenini durmaksızın çalmaya başladım. Aramızda yaklaşık 600 metre mesafe vardı. Şahıs raylardan biraz uzaklaştı ve geri gelerek rayların ortasına uzanarak yattı. Ben de frenleme yapmaya ve ikaz sirenini çalmaya devam ettim. Tüm müdahalelerimize rağmen tren durmadı ve şahsa çarpmış bulunduk" dediği öğrenildi. - ZONGULDAK