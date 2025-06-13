Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan şehirlerarası otobüste bulunan bir yolcuya ait valiz içinde gerçekleştirilen aramada; 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Alaplı'da da İlçe Jandarma bağlı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir girişinde durdurulan şehirlerarası bir otobüste narkotik köpeğinin koku alma yeteneği sayesinde arama yapıldı.
Aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde bulunan paketleri içerisine zulanmış 120 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmanın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu G.H.şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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