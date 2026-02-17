Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

İran ve ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı. Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde ayrıca Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin bu aşamasında İran müzakere heyetinde teknik, hukuki ve ekonomik uzmanların da yer aldığı ve İran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılmasına odaklandığını bildirdi. Erakçi-Busaidi görüşmesinde, İran'ın nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkındaki görüş ve düşüncelerinin ele alındığı belirtildi. İranlı Bakan, ülkesinin meşru çıkarlarını ve haklarını güvence altına almak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için sonuç odaklı diplomasiyi kullanma konusunda kararlı olduğunu Ummanlı mevkidaşına aktardı. Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise İran'ın diplomatik yoldaki kararlılığını takdir ederek, bu görüşme turunun başarılı geçeceği umudunu dile getirdi.

HAMANEY'DEN AÇIK TEHDİT

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD'nin İran devletini yıkmaya çalıştığını öne sürerek, Trump yönetiminin başarısız olacağını ifade etti. Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda konuşlu bir ABD savaş gemisinin batırılabileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hükümetini ortadan kaldırma yönündeki söylemlerine yanıt veren Hamaney, "ABD Başkanı son konuşmalarından birinde, ABD'nin 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeyi başaramadığını dile getirdi. Size söylüyorum: Siz de başaramayacaksınız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ana odağının nükleer başlıklar olduğunu belirtti. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında dün temasların gerçekleştiğini ifade eden Bekayi, bugün de ABD heyeti ile UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi arasında benzer görüşmeler yapıldığının bildirildiğini aktardı.

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

İran ile ABD arasında, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

TRUMP 'MAKUL OLUN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti. Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı. İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

İLK TUR 6 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.