Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ali Hamaney

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
17.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmelerinin 2. turu Cenevre'de başlarken, Tahran'dan toplantıyı gölgede bırakacak bir tehdit geldi. İran devletini yıkmaya çalışan Trump yönetiminin başarısız olacağını ifade eden İran dini lideri Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini batırabileceklerini kaydetti. ABD ve İran arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

İran ve ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı. Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde ayrıca Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin bu aşamasında İran müzakere heyetinde teknik, hukuki ve ekonomik uzmanların da yer aldığı ve İran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılmasına odaklandığını bildirdi. Erakçi-Busaidi görüşmesinde, İran'ın nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkındaki görüş ve düşüncelerinin ele alındığı belirtildi. İranlı Bakan, ülkesinin meşru çıkarlarını ve haklarını güvence altına almak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için sonuç odaklı diplomasiyi kullanma konusunda kararlı olduğunu Ummanlı mevkidaşına aktardı. Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise İran'ın diplomatik yoldaki kararlılığını takdir ederek, bu görüşme turunun başarılı geçeceği umudunu dile getirdi.

HAMANEY'DEN AÇIK TEHDİT

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD'nin İran devletini yıkmaya çalıştığını öne sürerek, Trump yönetiminin başarısız olacağını ifade etti. Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda konuşlu bir ABD savaş gemisinin batırılabileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hükümetini ortadan kaldırma yönündeki söylemlerine yanıt veren Hamaney, "ABD Başkanı son konuşmalarından birinde, ABD'nin 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeyi başaramadığını dile getirdi. Size söylüyorum: Siz de başaramayacaksınız" dedi.

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ana odağının nükleer başlıklar olduğunu belirtti. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında dün temasların gerçekleştiğini ifade eden Bekayi, bugün de ABD heyeti ile UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi arasında benzer görüşmeler yapıldığının bildirildiğini aktardı.

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

İran ile ABD arasında, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

TRUMP 'MAKUL OLUN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti. Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı. İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

İLK TUR 6 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Ali Hamaney, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Ali Hamaney Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sabriye Öğel Sabriye Öğel:
    İran kendisi kaşınıyor. 21 46 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    sen gölge etme yeter 22 13
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ACEM PALAVRALARI 2 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hadi ordan sakallı 11 42 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    Batırırsınız inşallah 26 1 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    olne dedi ne dedi 2 3 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    Saddam da çok sallıyordu sonuç malum. inşallah ben yanılırım. 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:30:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.