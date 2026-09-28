Afyonkarahisar Bolvadin\'de Damlalı Dede Mesire Alanı\'nda fotoğraftaki yüzler kazındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mesire alanı bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü.

İlçede Kemerkaya köyünde yer alan ve 2018 yılında düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulan Damlalı Dede Mesire Alanı, son dönemde çevre kirliliği ile gündeme geliyor. Alanı ziyaret eden duyarsız vatandaşların çöplerini gelişigüzel bırakıp gitmesi sonucu mesire alanının birçok noktası atık yığınlarıyla doldu. Çevrede alkol şişelerinin göze çarptığı alanda, güvenlik amacıyla yapılan demir korkulukların da kişi ya da kişilerce kırılarak zarar gördüğü tespit edildi.

Mesire alanındaki tahribat sadece çevre kirliliğiyle sınırlı kalmadı. Alanın girişinde bulunan "Kemerkaya Muhtarlığı Damlalı Dede" yazılı levhanın yerinden sökülerek yerde sürüklendiği görüldü. Ayrıca bölgenin geçmişini ve kültürel değerini anlatan tarihçe levhasının da sökülüp yok edildiği belirtildi. Yangın tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise özel olarak hazırlanan mangal üniteleri yerine, yere taşlar koyarak kontrolsüz ateş yaktıkları görüldü.

Hatıra fotoğrafındaki yüzler kazındı

Tahribatın boyutunu gözler önüne seren en dikkat çekici detay ise giriş panosunda yaşandı. Mesire alanının 2018 yılındaki açılışında, 2018-2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akif Özkaldı ve yerel halkın birlikte çekildiği hatıra fotoğrafındaki kişilerin yüzlerinin sert ve kesici cisimlerle kazınarak tahrip edildiği görüldü.

Tarihi ve doğal güzelliğiyle bilinen Damlalı Dede Mesire Alanı'nın içler acısı hali, köy sakinlerinin ve duyarlı vatandaşların tepkisini çekti. Mesire alanının acilen bakıma alınmasını, temizlenmesini ve tahrip edilen alanların yenilenerek koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.