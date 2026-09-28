Afyonkarahisar\'da yağmurlu hava etkili, sıcaklık 10 dereceye kadar indi

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava başlarken, yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Afyonkarahisar'da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde bugün de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıkları 10 derece seviyelerine kadar düştü.

Kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca yaklaşık 18 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.