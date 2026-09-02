Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde zirai ilaç bayilerine 3. çeyrek mevzuat denetimi yapıldı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zirai ilaç bayilerine yönelik 3. çeyrek dönem kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, bayilerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği ile bitki koruma ürünlerinin satış, muhafaza koşulları ve kayıtları incelendi. Bu denetimlerin, ürünlerin güvenli kullanımını teşvik ederek insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde satışının ve muhafazasının sağlanması amacıyla zirai ilaç bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 3. çeyrek dönemine ilişkin zirai ilaç bayi kontrol ve denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi. Ekipler tarafından ayrıca bitki koruma ürünlerinin satış ve muhafaza koşulları ile kayıt ve belgeleri incelendi.
Denetimlerin, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımının teşvik edilmesi, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
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