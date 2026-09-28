Afyonkarahisar Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dronla sağ salim bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dronla sağ salim bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Sultandağı\'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dronla sağ salim bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli aramasıyla kısa sürede bulundu. Havadan yapılan taramayla yerleri tespit edilen hayvanların tamamı sağ salim üreticiye ulaştırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, dron destekli arama çalışması sonucu kısa sürede bulundu.

Sultandağı ilçesinde bir üreticiye ait 9 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanların bulunması ve güvenli şekilde üreticiye ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara dron desteği de sağlandı. Havadan gerçekleştirilen tarama sırasında kayıp hayvanların bulunduğu alan tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 9 büyükbaş hayvanın tamamı sağ salim bulundu. Hayvanların bulunması üreticiye büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İHA
SultandağıGüncelTarımAfyonÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:22:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş hayvan dronla sağ salim bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei