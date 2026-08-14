Ankara'da Çörek Otu Hasadı Coşkusu - Son Dakika
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Ankara'da Çörek Otu Hasadı Coşkusu

Ankara\'da Çörek Otu Hasadı Coşkusu
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Ankara Beypazarı'nda 800 dönümlük alanda çörek otu hasadı yapıldı. Çiftçiler verimden memnun.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ölümden başka her derde deva olduğu söylenen çörek otu hasadı sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçen yıl ilk defa ekilen çörek otu, bu yıl daha büyük bir alana ekildi. Çiftçiler, hasadın bereketinden memnun olduğunu ifade etti. Geçen yıl ilk defa 5-10 dönümlük bir deneme alana ekim yaptıklarını kaydeden çiftçi Erhan Kılıçarslan, bu sene 800 dönüm ekim yaptıklarını, seneye ise 5 bin ila 10 bin dönüm arasında ekim yapmayı tahmin ettiklerini belirtti. Bu yıl yağışların çok verimli olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, 100 kilogram kadar ürünün hasat edileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

"Verimi güzel oldu"

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Oymaağaç Köyü'nde ilk defa çörek otu ektiklerini belirten Erhan Kılıçarslan, "Yaklaşık 800 dönüm araziye ektik. Geçen 5-10 dönüm bir arazide denemiştik. Verimi güzel oldu. Kasım aylarında burayı sürdük. Sonra bıraktık. Şubat ayında 2-3 sefer işlem yaptık. Martın başında çörek otlarını ektik. Ektikten sonra biçerdöverin çörek otunu rahat alabilmesi için tarlaya silindir çektik. Ot ilacı yaptık. Otla mücadele ettik. Bu işte en önemli şey otun çok olmaması. Özellikle hardal dediğimiz ot çeşidi olursa çörek otuyla benzer bir yapıya sahip olduğu için hardal geldiği zaman çok sıkıntı oluyor. Sonrasında gübresini verdik. Bu sene şükür yağışlar çok iyiydi" diye konuştu.

"Çevre köylerden bize telefonlar geliyor"

Beypazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ile organize şekilde ekim yaptıklarını söyleyen Kılıçarslan, "Yağışların iyi olmasından dolayı ürün de güzeldi. Çevre köylerden bize telefonlar geliyor. Bizim ektiğimiz çeşit çörek otunun acı çeşidi diye geçiyor. Pastalara çöreklere attığımız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor. Şu an normalde bunu bu şekilde satabiliriz fakat bizden genelde tohumluk istiyorlar. Biz muhtemelen bunu sortexten geçirip tohumluk yapıp tohumluk olarak satacağız" ifadelerini kullandı.

"Seneye 5 bin ila 10 bin dönüm arasında bir ekiliş olacak"

3 gündür biçim yaptıklarını aktaran Kılıçarslan, "Bu yıl 100 kilogram çörek otu alırız diye tahmin ediyorum. Çörek otunun şöyle bir özelliği var. Bulunduğumuz rakım bin metre falan. Çörek otu yüksek rakımı seven bir bitki. Araştırmalarımızdan onu öğrendik biz. Yüksek rakımda daha güzel oluyor bu bitki. Bizim köy de hem havadar hem de yüksek rakımlı. O yüzden çok güzel ürün aldık. Bu bölgede 800 dönüm ektik. Seneye benim tahminim 5 bin ila 10 bin dönüm arasında bir ekiliş olacak diye tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Beypazarı, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ankara'da Çörek Otu Hasadı Coşkusu - Son Dakika

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