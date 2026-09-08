Artvin Yusufeli'nde anne dağ keçisi yavrusunu sarp kayalıklarda emzirirken görüntülendi - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'nde anne dağ keçisi yavrusunu sarp kayalıklarda emzirirken görüntülendi

Artvin Yusufeli\'nde anne dağ keçisi yavrusunu sarp kayalıklarda emzirirken görüntülendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından kaydedilen görüntülerde, yavru dağ keçisinin annesini takip ettikten sonra kayalıkların üzerinde süt emdiği anlar yer aldı. Bu görüntüler, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sarp kayalıklarda annesinin peşinden ayrılmayan yavru dağ keçisinin emzirildiği anlar görüntülendi.

Yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çeken Artvin'in Yusufeli ilçesinde anne dağ keçisi ile yavrusunun doğal yaşamındaki özel anları kameraya yansıdı. Birçok yarışmada ödül alan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından kaydedilen görüntülerde, yavru dağ keçisinin sarp ve kayalık arazide annesinin peşinden dolaştığı görüldü. Bir süre annesini takip eden yavru, daha sonra kayalıkların üzerinde süt emmeye başladı.

Dik yamaçlarda ve sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, güçlü bacakları ve kayalık zemine uyum sağlayan tırnak yapıları sayesinde zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Tehlike anında yüksek ve ulaşılması güç noktalara çıkan dağ keçileri, çevik yapılarıyla yaban hayatının dikkat çeken türleri arasında yer alıyor.

Anne dağ keçisinin yavrusunu emzirdiği ve ardından birlikte kayalıklar arasında ilerledikleri anlar, Yusufeli'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Artvin Yusufeli'nde anne dağ keçisi yavrusunu sarp kayalıklarda emzirirken görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'nde anne dağ keçisi yavrusunu sarp kayalıklarda emzirirken görüntülendi - Son Dakika
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