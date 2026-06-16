Azdavay\'da Asfalt Yolu Kutladı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, köylerinin yolu asfaltlanan vatandaşlar şükür kurbanı kesti.

Azdavay ilçesine bağlı Çocukören ile Çömlektepe grup yolunda 7,95 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları devam ediyor. Grup yolu tamamlandığında 4 yerleşim yerine doğrudan, 12 yerleşim yerine ise dolaylı olarak yüksek standartlı ulaşım hizmeti sağlayacak. Proje, aynı zamanda taşımalı eğitim kapsamında Çocukören Köyü İlkokulu'na giden öğrencilerin servis yolculuklarını daha konforlu ve güvenilir hale getirecek. Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına gelen ve karla mücadele çalışmalarında büyük zorluklar yaşatan eski yol, sıcak asfalt kaplama sayesinde modern bir çehreye bürünmüş olacak.

Şükür kurbanı kestiler

Kastamonu İl Özel İdaresi'nce yürütülen yol yapım çalışmalarında 1 finişer, 1 demir bandajlı silindir ve 8 kamyon görev alıyor. Çalışmaların yürütüldüğü grup yolunda bir araya gelen köy muhtarları ve vatandaşlar, şükür kurbanı keserek yol yapımını kutladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu İl Özel İdaresi ekip lideri Dursun Kan, "Kastamonu İl Özel İdaresi BSK ekipleri olarak Doğanyurt, Çömlektepe ve Çocukören grup yolunun sıcak asfalt yapım işine başlamış bulunmaktayız. İnşallah kazasız belasız, hayırlısıyla işimizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Başta Valimiz, Genel Sekreterimiz ve Şube Müdürlerimiz olmak üzere bizlere bu imkanları sağlayan büyüklerimize teşekkür ederiz. Sahada çalışırken buradaki köylülerin gözlerindeki mutluluğu, bu hizmeti gördüklerindeki sevinci birebir müşahede etmek biz çalışanları ayrıca önere ediyor, çalışma şevkimizi artırıyor" dedi.

"Bizler için bu yol hayati bir öneme sahip"

Çömlektepe köyü muhtarı Faik Kemal Kaya ise, "Çömlektepe köyümüzden başlayıp Cide Şenpazar yolumuza doğru devam eden grup yolumuzda şu anda sıcak asfalt çalışması büyük bir hızla ilerliyor. Bu yolu sadece biz değil, Doğanyurt ilçemizin köyleri, Kanlıdağ, Kolca, Çömlektepe, Çocukören ve birçok çevre köy aktif olarak kullanmaktadır. Ayrıca günlük olarak öğrencilerimiz bu yoldan taşımalı eğitimle okullarına gidip geliyorlar. Kışın karla mücadele ederken bu yolda çok zorlanıyorduk, asfalt yapılması işimizi çok kolaylaştıracak. Bizler için bu yol hayati bir öneme sahip. Başta Valimize, Genel Sekreterimize, tüm kurum amirlerimize ve gece gündüz burada ter döken emekçi kardeşlerimize şahsım ve köylülerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukören köyü muhtarı Mustafa Karabeyin de, "Bu yol, Çömlektepe ve Çocukören köylerimiz arasında uzanan ve tüm bölge halkımızın ortaklaşa kullandığı çok önemli bir grup yoludur. Yaz, kış demeden bu yoldan öğrencilerimiz taşınıyor, misafirlerimiz, köylülerimiz gelip geçiyor. Kış şartlarında karla mücadelede artık büyük bir kolaylık yaşayacağız. Bu hizmetin köyümüze gelmesinde öncülük eden Valimize, Genel Sekreterimize, İl Özel İdare Müdürümüze ve burada bizzat çalışan, emeği geçen tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU