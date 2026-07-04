Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi Artışı Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi Artışı Tarımı Tehdit Ediyor

Çekerek Barajı\'nda Su Seviyesi Artışı Tarımı Tehdit Ediyor
04.07.2026 11:05
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Çekerek Barajı'ndaki su artışı, Arpaç köyündeki badem ağaçlarını su altında bıraktı, mağduriyet yaşanıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yer alan Çekerek Barajı'nda son dönemde artan su seviyesi, çevredeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Baraj havzasında bulunan Arpaç köyündeki badem ağaçlarının bir kısmı yükselen suların etkisiyle göl yatağının altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki mevsimsel etkiler ve baraj havzasını besleyen kaynaklardaki su akışının artmasıyla birlikte Çekerek Barajı'nda su seviyesi hızla yükseldi. Su seviyesinin maksimum kotlara ulaşması, baraj kıyısında bulunan Arpaç köyündeki tarım arazilerini etkiledi.

Köy sakinlerine ait pek çok badem ağacının gövde ve kök kısımları tamamen suya gömüldü. Badem bahçeleri sular altında kalan yöre halkı, ağaçların uzun süre su altında kalması durumunda kök çürümesi yaşanmasından ve kurumalarından endişe ediyor.

Köy sakinlerinden Seyit Erol "2017 yılında Genç Çiftçi Projesinden kurmuş olduğum badem bahçem son zamanlarda Çekerek Barajı'nın yükselmesi sebebiyle sular altında kaldı. Yaklaşık 70-80 tane ağacımız sular altında kalmıştır. 1 yıl boyunca biz buna çocuk gibi bakıyoruz. Geliyoruz budamasını, çapalamasını, gübrelemesini yapıyoruz. El bebek gül bebek bakıyoruz. Barajın yükselmesi sebebiyle 70-80 tane ağacımız kurumuştur. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burası istimlak olmadık bir alan. Su havzasının dışında kalıyor. Benim badem bahçem baraj istimlak alanının dışında olduğu için yetkililere bildirdim. Yetkililer baraj istimlak alanı dışında olduğu için bir şey yapamadıklarını söylediler" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çekerek, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çekerek Barajı'nda Su Seviyesi Artışı Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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