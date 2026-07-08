Çermik\'te Mahalle Yolu Onarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Pamuklu Mahalle yolu muhtar ve mahalle sakinleri tarafından onarıldı.

Kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı mahalle yolunda oluşan derin çukurlar, vatandaşlar tarafından temin edilen sıcak asfaltla onarıldı. Mahalle sakinlerinden Ramazan Tekdemir, yollarında derin çukurlar oluştuğunu, bu çukurların kazalara davetiye çıkarttığını belirterek, durumun araçlara zarar verdiğini, kendilerinin de yolları onardıklarını söyledi. - DİYARBAKIR