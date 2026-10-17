Denizli'de yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı Nikfer Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü - Son Dakika
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Denizli'de yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı Nikfer Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü

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Denizli\'de yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı Nikfer Kayak Merkezi\'ni beyaza bürüdü
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı görüldü; Honaz Dağı, Tavas'taki Akdağ ve Nikfer Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan kar heyecanla karşılanırken, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde akşam kar yağışı bekleniyor.

Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Denizli'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Honaz Dağı ve Tavas ilçesinde bulunan Akdağ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleriyle birlikte, ülkemizin önemli kış sporu merkezlerinden olan Nikfer Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

Mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanırken, yüksek kesimlerde oluşan beyaz manzara ilgi gördü. Denizli'nin bazı ilçelerindeki yüksek kesimlerde de akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli'de yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı Nikfer Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü - Son Dakika
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