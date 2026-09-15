DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde inceleme yaptı - Son Dakika
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DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde inceleme yaptı

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde inceleme yaptı
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Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, şube müdürleriyle birlikte Pasinler Söylemez Projesi kapsamında yapımı süren Söylemez Barajı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yavuz, çalışmaların son durumu ve projenin gidişatı hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte Pasinler Söylemez Projesi kapsamında yapımı devam eden Söylemez Barajı şantiye sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Proje sahasında gerçekleştirilen teknik gezide, yürütülen çalışmaların ve imalatların mevcut durumu masaya yatırıldı. Baraj inşaatındaki ilerlemeyi yerinde inceleyen Bölge Müdürü Yavuz, çalışmaların son durumu, gelinen aşama ve projenin genel gidişatı hakkında şantiye yetkililerinden ve teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Bölge müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölge tarımı ve su yönetimi açısından büyük önem taşıyan projenin hedeflenen sürelerde tamamlanması için sahadaki çalışmaların titizlikle ve hız kesmeden devam ettiğini belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde inceleme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde inceleme yaptı - Son Dakika
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