Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği'ni ziyaret etti, yönetime teşekkür etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği'ni ziyaret etti, yönetime teşekkür etti

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Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği\'ni ziyaret etti, yönetime teşekkür etti
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Arapçiftliği Mahallesi'ndeki Adige (Çerkes) Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Makas, yapımı süren Kültür Merkezi'nde inceleme yaptı, derneğin Çerkes kültürünü yaşatma çalışmalarından dolayı yönetime teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan Adige (Çerkes) Kültür Derneği'ni ziyaret ederek yapımı devam eden Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Makas, Düzce Adige Kültür Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ayşe Sezgin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Arapçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Merkezi'ni inceleyen Mehmet Makas, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmede derneğin kent genelinde gerçekleştirdiği kültürel faaliyetler de ele alındı.

Makas, Düzce'nin kültürel yapısında önemli bir yere sahip olan Çerkes toplumunun kültür ve geleneklerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Valisi Makas, Adige Kültür Derneği'ni ziyaret etti, yönetime teşekkür etti - Son Dakika
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