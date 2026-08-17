Eber Gölü\'nde Flamingo Şöleni

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, son dönemde ev sahipliği yaptığı konuklarıyla adeta görsel bir şölene sahne oluyor. Halk arasında "allı turna" olarak bilinen yüzlerce flamingo, göl yüzeyinde drone ile havadan görüntülendi.

Doğal güzellikleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü, göç döneminde allı turnaların vazgeçilmez durağı haline geldi. Yemlenmek ve dinlenmek için gölü mesken tutan zarif kuş sürüsü, suların çekildiği ve sazlıkların yoğunlaştığı alanlarda büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Yerel halk tarafından "arı turna" adıyla da anılan ve pembe ile beyazın eşsiz tonlarını barındıran flamingoların süzülüşü ve su üzerindeki zarafeti, havadan kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çeken bu görsel şölen, Eber Gölü'nün ekolojik önemini bir kez daha ortaya koydu.