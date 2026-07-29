Ereğli'de Heyelan Paniği - Son Dakika
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Ereğli'de Heyelan Paniği

Ereğli\'de Heyelan Paniği
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde heyelan meydana geldi, yaralanan yok. Ekipler inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yalı Caddesi girişinde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştı.

Edinilen bilgilere göre, Yalı Caddesi girişindeki yamaçta henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Heyelan sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Öte yandan heyelanın meydana geldiği alanın hemen alt kısmında bir inşaat sahasının bulunduğu ve alanda su birikintilerinin oluştuğu görüldü. İnşaat alanındaki su dolu bölüm dikkat çekerken, heyelanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenlik amacıyla heyelan riskinin bulunduğu bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ereğli'de Heyelan Paniği - Son Dakika

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