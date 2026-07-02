Hıdırnebi Yaylası turizmin cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin en önemli turizm destinasyonlarından Hıdırnebi Yaylası'nda yürütülen planlama ve yatırım çalışmaları devam ediyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Hıdırnebi Yaylası, hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlarla bölge turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Hıdırnebi Yaylası için hazırlanan turizm planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu plan kapsamında spor alanları, etkinlik ve dinlenme alanları, piknik alanları, günübirlik kullanım tesisleri, yeme-içme alanları, sosyal ve kültürel tesisler, yürüyüş rotaları, seyir noktaları, konaklama üniteleri ve otel alanları gibi birçok fonksiyon yer alıyor.

Turizm planının uygulanabilmesi amacıyla plan sınırları içerisinde yer alan orman ve mera vasfındaki alanların tahsis ve devir işlemleri gerçekleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Böylece bölgede planlanan yatırımların önünün açılması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi adına önemli bir adım atılmış oldu. Ayrıca turizm planının etkin şekilde uygulanabilmesi, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve bölgede düzenli bir gelişim sürecinin sağlanabilmesi amacıyla Akçaabat Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Hıdırnebi AŞ kuruldu. Şirket aracılığıyla bölgedeki yatırımların koordinasyonu ve turizm planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen yaklaşık 100 dönümlük alanda beş yıldızlı otel yatırımının inşaatı başladı. Bölge turizmine önemli katkı sağlaması beklenen yatırımın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırnebi Yayla Şenlikleri'nin gerçekleştirildiği Dereçimeni alanında da kapsamlı düzenleme ve ıslah çalışmaları tamamlandı. Yenilenen alan, hem şenlik organizasyonlarına hem de yıl boyunca ziyaretçilerin kullanımına daha uygun hale getirildi.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Hıdırnebi Göleti ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanarak hizmete açıldı. Gölet ve çevresinde oluşturulan yaşam alanları, yaylanın doğal güzelliğine değer katarken ziyaretçilere yeni sosyal kullanım alanları sunuyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nın Akçaabat ve Trabzon turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Hıdırnebi Yaylamız yalnızca Akçaabat'ımızın değil, bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylamızda planlı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın onayladığı turizm planı, devam eden otel yatırımı, gölet projesi, çevre düzenlemeleri ve hayata geçirilecek yeni sosyal alanlarla Hıdırnebi'nin çok daha güçlü bir turizm destinasyonu haline geleceğine inanıyoruz. Doğal güzelliklerini koruyarak, ziyaretçilerine daha kaliteli hizmet sunan bir Hıdırnebi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yapılan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni tesislerle birlikte Hıdırnebi Yaylası'nın önümüzdeki yıllarda Karadeniz turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Akçaabat'ın turizm vizyonunda önemli bir yere sahip olan yayla, doğal güzellikleriyle birlikte modern turizm altyapısıyla da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. - TRABZON