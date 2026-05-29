Hopa\'da Şiddetli Yağış Mağdurları Kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından taşan dere, çay bahçelerinde çalışan 4 vatandaşı mahsur bıraktı. Ulaşımın imkansız hale geldiği bölgede vatandaşların yardımına ekipler yetişirken, kurtarma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış sonrası debisi hızla yükselen ve çamurla birlikte akan dere, bölgedeki geçişleri kapattı. Çay toplamak için bahçelere giden 4 vatandaş dönüş yolunda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Artvin İl Özel İdaresi ekipleri ile Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Suyun yüksekliği ve akış hızının geçişe izin vermemesi üzerine kurtarma çalışmaları için iş makinesi kullanıldı. Ekiplerin koordinasyonunda iş makinesinin kepçe kısmına alınan vatandaşlar, azgın suların arasından güvenli şekilde karşı kıyıya taşındı. Vatandaşların topladıkları çayların bulunduğu çuvallar da aynı yöntemle karşıya geçirildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ARTVİN