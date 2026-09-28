Iğdır Valisi Taşolar\'ın ağaç çevresindeki otları spatulayla temizlemesi dikkat çekti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, kentteki temizlik seferberliğine spatulayla ağaçların etrafındaki otları tek tek temizleyerek destek verdi.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda "Benim Şehrim, Benim Evim" mottosuyla başlatılan çevre temizliği seferberliği devam ediyor. Şehir genelinde temiz ve düzenli bir çevre oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar, kamu kurumlarının kendi bünyelerinde her gün sürdürülüyor. Çalışmalara katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, bu kez eline spatula alarak ağaçların etrafındaki otları tek tek temizledi. Vali Taşolar'ın temizlik çalışmasındaki titizliği dikkat çekti.