Kars'ta Su Projeleri İncelendi - Son Dakika
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Kars'ta Su Projeleri İncelendi

Kars\'ta Su Projeleri İncelendi
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DSİ Müdürü Kotan, Kars'taki sulama ve altyapı projelerini yerinde inceledi, teknik değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan, Kars il sınırları içerisinde sürdürülen altyapı, sulama, taşkın kontrolü ve atıksu projelerini yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında teknik değerlendirmelerde bulundu.

Bölge Müdürü Serdar Kotan'ın Kars'taki saha incelemelerine Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, Sulama Şube Müdürü Arif Yanık, ilgili teknik personeller ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, Kars'ın su yönetimi, tarımsal sulama altyapısı, çevre yatırımları ve taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirildi. Çalışmaların uygulama süreçleri, sahadaki imalatlar ve teknik hususlar ilgili ekiplerle birlikte ele alındı.

"Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali İnşaatı"

Heyetin inceleme gerçekleştirdiği projeler arasında "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali İnşaatı" da yer aldı.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Kotan ve beraberindeki teknik ekip, tesis kapsamında yürütülen imalatları yerinde değerlendirdi. Projenin kentte atıksuların etkin şekilde toplanması ve arıtılması açısından taşıdığı önem üzerinde durulurken, devam eden çalışmaların teknik gereklilikleri de değerlendirildi.

Saha programının bir diğer önemli durağı ise "Kars Çayı Islahı Toplu Makinalı Çalışma" işi oldu. Kars Çayı güzergahında yürütülen çalışmalar incelenerek, dere yatağında gerçekleştirilen ıslah faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Çalışmaların su akışının düzenlenmesi, taşkın risklerinin azaltılması ve çevrede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kars'ta tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacak sulama yatırımları da inceleme programının önemli başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda "Kars Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı" çalışma alanında incelemelerde bulunan heyet, devam eden imalatları yerinde değerlendirdi. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal alanların modern sulama imkanlarına kavuşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Heyet ayrıca "Kars Arpaçay Koçköy Barajı Sulaması İkmali İnşaatı" kapsamında yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Çalışmaların uygulama süreci, sahadaki mevcut imalatlar ve teknik konular değerlendirilirken, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi alındı. Ayrıca "Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İnşaatı" iletim hattında sürdürülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Bölge Müdürü Kotan, proje kapsamında gerçekleştirilen imalatları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde projelerin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve teknik ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınırken, çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlemesi için ilgili birimler ve yüklenici firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

DSİ'nin Kars'taki yatırımları kapsamında sürdürülen çalışmaların; tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi, su kaynaklarının daha etkin kullanılması, atıksuların arıtılması ve taşkın risklerinin azaltılması açısından kent için önemli katkılar sunması bekleniyor.

Bölge Müdürü Serdar Kotan'ın saha incelemeleri, ilgili teknik ekiplerin değerlendirmeleri ve yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Su Projeleri İncelendi - Son Dakika

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