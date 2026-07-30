Muğla Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Seydikemer'deki yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Orman yangınlarına karşı mücadelemiz gece gündüz demeden sürüyor. Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda; Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadelerini kullandı.