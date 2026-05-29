Osmaniye\'de şiddetli yağış etkili oldu yollar kapandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Sel sularının taşıdığı toprak ve kaya parçaları Düziçi-Osmaniye karayolunu geçici süreyle ulaşıma kapatırken, çok sayıda evi su bastı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle taşan derelerden gelen sel suları, beraberinde sürüklediği toprak ve taşlarla Düziçi-Osmaniye karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. İlçenin farklı noktalarında birçok ev ve iş yerini su basarken, Düziçi Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da sahada çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Bayram günü böyle bir olay yaşadıkları için üzgün olduklarını fakat tüm ekiplerle sahada olduklarını söyleyen Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, "Sabahtan beri de sahadayız. Sabaha karşı bastıran sağanak yağış, Kürtülü dediğimiz Üzümlüde çok büyük sıkıntılara sebep oldu. Bir de Uzunburun ve Zincirlikuyu mahallelerimizde sıkıntılar var. Ama şu anda yaklaşık 18 makineyle sahadayız. Makine gücümüzü daha da artırıyoruz. Bütün makinelerimizi çağırıyoruz. En kısa zamanda inşallah yolumuzu trafiğe açıp, mağdur olan vatandaşlarımızın hepsini gezip göreceğiz. Ne ihtiyaçları varsa her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz, günlerdir kanayan bir yara burası. Bunu da inşallah zamanla çözüp, bu tür olayların olmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda Yüzüncü Yıl Mahallesi ve çevresinde çok büyük sıkıntılarımız var. İnşallah bir saat, iki saat içerisinde iş makinelerimizle bu sorunları da çözeceğiz" dedi. - OSMANİYE