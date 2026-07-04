SASKİ'den dere yataklarına neşter - Son Dakika
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SASKİ'den dere yataklarına neşter

SASKİ\'den dere yataklarına neşter
04.07.2026 10:43  Güncelleme: 10:45
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Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ, yaz aylarında taşkın riskini azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek için Atakum'daki Afanlı Deresi'nde temizlik çalışmaları yürütüyor.

Samsun'da yaz aylarında yaşanabilecek muhtemel taşkın risklerine karşı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla dere yataklarında temizlik çalışmaları hız kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Atakum ilçesindeki Afanlı Deresi'nde yürüttüğü çalışmayla hem su akış güvenliğini artırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor. Atakum'da sürdürülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken atıklar ve su akışını engelleyebilecek unsurlar ekipler tarafından temizleniyor. Özellikle yaz aylarında ani yağışlarla oluşabilecek taşkın risklerinin azaltılması için yapılan müdahaleler, bölgedeki altyapı güvenliğine katkı sağlıyor.

SASKİ ekipleri, Afanlı Deresi'nde yürütülen temizlik faaliyetleriyle suyun doğal akışını yeniden düzenlerken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmesini amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında yapılan açıklamada ise çevre bilincine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Suya yön veren değil, geleceğe güven veren bir emek... Temiz bir çevre, güvenli bir gelecek için lütfen derelerimizi birlikte koruyalım."

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü dere temizliği çalışmalarının, kent genelinde farklı noktalarda da sürdürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre SASKİ'den dere yataklarına neşter - Son Dakika

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